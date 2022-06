Volley donne, in Prima Divisione la Primula batte il Cegap e si salva

La presidente Russo: “Adesso nuove prospettive per la prossima stagione”

MONREALE, 20 giugno – Le “primule” di mister Di Cristina, peraltro senza grande sforzo, portano a casa tre preziosi punti, contro il Cegap, aggiudicandosi così la matematica salvezza in Prima Divisione con una giornata di anticipo.

“Finalmente il duro lavoro sta producendo i suoi frutti” dichiara il coach Di Cristina “La stagione ci ha visto in difficoltà molteplici volte a causa dell’assenza di palestra prima, e delle ragazze dopo per ragioni di salute, ma le atlete si sono rimboccate le maniche e non hanno mollato un secondo. Questo è il risultato di chi ci ha creduto e di chi ha voluto lottare fino all’ultimo “.

La stagione si sta concludendo, ma lo staff della Primula è già a lavoro per la programmazione della nuova stagione che vedrà l’associazione monrealese impegnata su altri e diversi fronti.

Non trapelano molte indiscrezioni, ma la presidente Cristina Russo ha anticipato che “la palestra della Antonio Veneziano, nonostante la calda stagione è piena di giovani ragazzi che hanno voglia di allenarsi e crescere. La passione per questo sport, l’amore per il territorio, unitamente al numero sempre crescente di atleti ci spinge ad intraprendere nuove strade e prospettive”.