Atletica, il sindaco premia Alice Mammina in Sala Rossa

Il riconoscimento per i risultati conseguiti nelle ultime stagioni

MONREALE, 17 ottobre – Il sindaco Alberto Arcidiacono e l’assessore allo Sport Letizia Sardisco stamattina hanno insignito in Sala Rossa alla giovane promessa un riconoscimento per la sua brillante carriera sportiva, iniziata dall’età di 11 anni e che l'ha portata già verso prestigiosi traguardi.

Universitaria alla facoltà di Lingue e Letterature Studi Internazionali, ha vimto titoli regionali sia nei 1200, 2000, e 3000 siepi con due tempi minimi italiani. È campionessa regionale anche di corsa campestre. Ha vinto i campionati regionali di Cross del 2020 e quelli 2022. Ha gareggiato quest’anno a marzo agli italiani di cross a Trieste posizionandosi 13ª in Italia, nella categoria promesse.

Gareggia su strada nelle gare dei 5 e dei 10 chilometri. Le ultime soddisfazioni il 16 e 17 settembre, quando ha gareggiato ai campionati italiani di società finale B con la squadra femminile del Cus Palermo dove ha ottenuto il secondo posto per i 3000 siepi e il quarto posto nei 5000 metri, contribuendo alla promozione della sua squadra in serie A “Bronze” per i Campionati di Società dell’anno prossimo.