Volley, boom di giovani iscritti per la Primula Monreale

Cristina Russo: “Ogni sforzo è stato ripagato dal sorriso dei ragazzi”

PALERMO, 29 ottobre – Presso l’istituto Don Bosco Ranchibile, si è svolta la consueta festa di apertura dei campionati PGS e l’associazione monrealese di volley ha partecipato con una rappresentanza Under 16 femminile e Under 19 maschile.

Ma le categorie iscritte al torneo sono state molte di più: Under 12, 14, 16 e 18 femminile e, per la prima volta, anche una U19 maschile. Molteplici anche le categorie giovanili iscritte ai campionati federali Fipav.

“È stata una piacevole sorpresa per noi – afferma la presidente Cristina Russo –nonostante il periodo pandemico e qualche difficoltà per aprire gli spazi, la palestra si è riempita subito di bambini e giovani ragazzi. Abbiamo lavorato bene, in sinergia con allenatori e tecnici, ci abbiamo sempre creduto e ogni sforzo è oggi ripagato dal sorriso dei ragazzi. Siamo così tanti che abbiamo dovuto iscrivere diverse categorie giovanili, con notevole impegno organizzativo. Ma la nostra famiglia è grande e ci daremo tutti una mano”.

Ad integrazione delle forze lavoro, entra a far parte del team dei tecnici giovanili, il capitano della serie D Roberta Testa, laureata in scienze motorie e specializzata in TFA. La nuova allenatrice si occuperà dei più piccoli e sarà di sostegno al ben più consolidato Michele Di Cristina.