Volley donne, per la Primula Monreale un bilancio settimanale in chiaroscuro

Volley donne, per la Primula Monreale un bilancio settimanale in chiaroscuro

Buone notizie dal settore giovanile, sconfitta per la prima squadra

MONREALE, 21 novembre – Si conclude in chiaroscuro il bilancio della settimana in casa della Primula Monreale, che negli ultimi sette giorni, ricchi di incontri, porta a casa vittorie e sconfitte.

Decisamente positivo il bilancio del settore giovanile: l’Under 14 batte il Piana degli Albanesi, l’Under 13 fa doppietta al concentramento contro Don Bosco e Villaurea, quindi l’Under 16 porta a casa tre punti contro il Ranchibile.

Resta a mani vuote, invece la formazione della Serie D che, dopo una gara giocata punto su punto in trasferta a Bagheria, perde per 3 a 1. Un’occasione mancata per la prima squadra che non si è mostrata efficace in fase offensiva in alcuni momenti decisivi della gara.