Volley donne, positiva la settimana della Primula Monreale

Le note più liete arrivano dalla squadra che gioca la Serie D

MONREALE, 24 gennaio – Si è conclusa positivamente la settimana della Primula il cui settore giovanile, in particolare modo, ha regalato soddisfazioni. Doppietta di vittorie per le Under 16, che hanno battuto, senza troppe difficoltà, prima il Caccamo e venerdì il Marineo.

Vittoria anche per la squadra di Alfonso Gurrieri, che disputa il campionato di serie D, che batte lo Sciacca con il punteggio di 3-1 e incassa tre preziosissimi punti classifica. Nota dolente per Antonino Canfarotta: la formazione di Prima Divisione da lui guidata perde in casa del Volley Palermo con il punteggio di 3-1, ma non senza aver combattuto.

Di particolare menzione vi è, però, la convocazione nella selezione provinciale femminile della giovane atleta monrealese Greta Lanza.

L’atleta, anno di nascita 2009, è stata scelta tra svariate giocatrici della provincia di Palermo per formare la squadra rosanero che disputerà il Trofeo dei territori.

Greta Lanza, preferita per le sue doti tecniche, milita nei campionati giovanili e ha fatto il suo esordio anche in serie D. “È un’atleta in crescita, come tante altre giovani del nostro settore – afferma Cristina Russo, presidente della società – questa è la dimostrazione che stiamo lavorando bene e noi tutti siamo orgogliosi del nostro vivaio”.