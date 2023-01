Volley donne, trasferta amara per la Primula a Licata

Le monrealesi, impegnate nel campionato di Serie D, vengono sconfitte per 3-1

LICATA, 30 gennaio – La Primula va in trasferta, ma non viaggia. Partita amara quella disputata sabato dalla squadra monrealese a Licata, valevole per il campionato di Serie D. La trasferta è stata lunga, ma la squadra è tornata a mani vuote, perdendo per 3-1.

Eppure si trattava di una gara alla portata delle monrealesi che si sono lasciate sfuggire di mano l’occasione di rinnovare la vittoria della settimana scorsa.

“Sabato è stato fatto un passo in avanti, ma anche due indietro - commenta il mister Alfonso Gurrieri - abbiamo iniziato il primo set con dieci punti di vantaggio, fatto un recupero al secondo, per poi restare inermi. Da domani ricominceremo a lavorare sugli errori in vista del girone di ritorno”. Conclude, amaramente, in ottava posizione in classifica la Primula che, dopo una pausa, affronterà fuori casa il Mondello volley.