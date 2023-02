Volley, per la Primula Monreale una domenica no

Perdono sia le ragazze della Prima Divisione, che quelle della Serie D

MONREALE, 27 febbraio - Fine settimana da dimenticare per la Primula Monreale che ieri sera, in una palestra gremita di spettatori, ha perso entrambe le gare casalinghe.

Dapprima le ragazze della squadra che partecipa al campionato di Prima Divisione hanno perso 3-0 contro il Volley Palermo;. A seguire, in serata, le ragazze della Serie D hanno affrontato la squadra del Bagheria, perdendo la partita, anch'esse con lo stesso punteggio. Pessime le prestazioni messe in campo dalle atlete monrealesi che hanno manifestato una mancanza di concentrazione.

A completare il quadro di due brutte gare, una serie di errori abbastanza banali, sia in fase difensiva che in attacco, che hanno reso più agevole la partita alle avversarie.

Unica nota positiva della settimana è stata la vittoria schiacciante di venerdì della squadra femminile Under 14, che ha vinto 3-0 contro la squadra di Piana degli Albanesi. Le piccole atlete incassano solo vittorie, dimostrando di essere una delle squadre tecnicamente più valide e solide del campionato.

"Nonostante le sconfitte – ha affermato la presidente Cristina Russo a fine gara – siamo fiduciosi che le ragazze possano ritrovare la strada giusta. Questo periodo segnato da svariate influenze ha creato non poco disagio alla squadra che quasi mai è stata al completo durante gli allenamenti. Si spera in una veloce ripresa di tutte le atlete".