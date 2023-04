Volley donne: Torneo internazionale Conca d’Oro. Trionfa Malta su Asiago

Bella manifestazione sportiva e culturale. La presidentessa Russo: “Ci sarà una seconda edizione”

MONREALE, 8 aprile - Si è concluso stamattina il torneo internazionale di volley organizzato dalla società monrealese di volley Asd Primula. A vincere è stato il Paola Volleyball Club, la società maltese guidata da Mark Hili che, stamane, ha sfidato il Volley Asiago Altopiano per la conquista del primo posto.

Entrambe le squadre hanno messo in campo un gioco avvincente che ha coinvolto tutto il nutrito pubblico della scuola Antonio Veneziano, nella quale si è disputato il torneo. Il terzo posto, invece, se lo è aggiudicato la compagine di Mister Gurrieri, ovvero quella che milita in serie D della Asd Primula Monreale.

Per la premiazione finale delle squadre sono intervenuti il sindaco Alberto Arcidiacono, l’assessore allo Sport, Letizia Sardisco e il consulente del sindaco, Salvo Giangreco.

“Sono molto soddisfatta della riuscita del torneo che ha rappresentato un evento unico per la nostra città. Abbiamo messo in piedi un gran bello spettacolo per gli amanti di questo sport - dichiara la presidentessa Cristina Russo - è stata l’occasione per un confronto culturale oltre che sportivo e certamente ci sarà una seconda edizione”.

Al temine della premiazione le tre società si sono reciprocamente scambiate alcuni doni e gli auguri di Pasqua.