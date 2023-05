Volley donne, la Primula festeggia la salvezza e la fine dei campionati

Adesso tutti pronti per l'evento Pgs a Città del Mare: coinvolgerà 200 sportivi di tutta Palermo

MONREALE, 8 maggio – Nella giornata di ieri, nella palestra della scuola “Antonio Veneziano” di Monreale, la Asd Primula di Monreale ha festeggiato la salvezza in serie D di volley femminile, che per la verità era già scontata la settimana scorsa , dopo la preziosa vittoria ottenuta contro il Mauro sport.

E dopo le gare di ieri, è terminato anche il campionato di Prima Divisione femminile e si sono conclusi anche i campionati Under maschili e femminili.

Da oggi la società si prepara per l’attesissimo evento sportivo delle PGS che si terrà per tre giorni a Città del Mare e coinvolgerà 40 atleti della Primula e oltre 200 sportivi di tutta Palermo.

“Anche questa stagione ci ha regalato profonde emozioni, a volte delusioni e più spesso gioie - afferma la presidentessa Cristina Russo - ma anche quando sembrava che le sconfitte fossero troppo pesanti non abbiamo mai perso di vista l’obiettivo della stagione, ovvero crescere un vivaio forte e stabile”.