Volley, stagione da incorniciare per la Primula: bilancio ok tra promozioni, eventi e crescita del vivaio

Spicca il salto di categoria dei ragazzi che approdano in Serie D

MONREALE, 26 maggio – È stato un fine settimana denso di appuntamenti e ricco di emozioni per la Primula Monreale, impegnata su più fronti tra risultati sportivi di rilievo e l’organizzazione di eventi di carattere regionale.

Un weekend che ha rappresentato la degna conclusione di una stagione straordinariamente positiva sotto ogni punto di vista, tanto sul piano agonistico, quanto su quello educativo e formativo.

Il risultato di maggior rilievo arriva dalla Prima Divisione Maschile, guidata da Michele Di Cristina, che ha conquistato con una giornata d’anticipo la promozione in Serie D, grazie a una vittoria per 3-0 contro Red Madonie. Un traguardo importante, frutto di una stagione condotta con determinazione e senza sconfitte. La squadra ha mostrato continuità e spirito di gruppo, ottenendo un risultato che premia il lavoro dello staff tecnico e l’impegno costante degli atleti. Il percorso è stato arricchito anche dalla vittoria del Trofeo Renda, che ha rappresentato un ulteriore motivo di orgoglio per la società.

Nel weekend si è disputata anche l’ultima gara stagionale della Serie D Femminile, che ha visto la formazione della Primula imporsi per 3-1 sul Mondello Volley, quarta forza del campionato. Una vittoria significativa, che ha concluso il campionato con una prestazione di valore, nonostante una stagione complessa segnata da infortuni e da un gruppo in gran parte rinnovato. La squadra ha comunque centrato uno dei migliori piazzamenti degli ultimi anni. Fondamentale il lavoro svolto da Antonino Canfarotta, allenatore della squadra, e da Alfonso Gurrieri, responsabile del settore giovanile e formatore di molte delle atlete oggi protagoniste in prima squadra.

Domenica, la palestra comunale “Antonio Veneziano” ha ospitato le finali regionali PGS Under 16, che hanno visto affrontarsi le rappresentative provinciali siciliane. A vincere è stata la squadra palermitana del Mondello Volley.

L’evento è stato organizzato in collaborazione con Chiara Romano Contorno, vicepresidente della Primula e consigliere nazionale delle PGS, che ha voluto ringraziare il presidente regionale PGS Roberto Chiaramonte e tutto il consiglio regionale per il loro supporto:

«È stato un fine settimana intenso ma entusiasmante. Avere ospitato nella palestra comunale di Monreale tante giovani atlete e le loro famiglie è motivo di grande soddisfazione. Lo sport è un momento formativo e aggregante, e giornate come questa ne dimostrano tutto il valore. Non posso che ringraziare anche la nostra coach Teresa Guglielmo che ha portato avanti con eccellenti risultati il nostro settore PGS, mostrando non solo passione ma anche spirito educativo dei ragazzi che si approcciano per la volta a questo meraviglioso sport».

A tracciare un bilancio complessivo è la presidentessa della Primula, Cristina Russo (nella foto), che esprime grande orgoglio per la stagione appena conclusa:

«È stato un anno intenso, ricchissimo di attività, risultati e soddisfazioni. Abbiamo partecipato a numerosi campionati giovanili, sia federali che promossi dagli enti di promozione sportiva. Non ci siamo fatti mancare neppure quest’anno la Coppa Palermo, organizzata a Città del Mare: tre giorni di sport, con circa 70 ragazzi e i nostri dirigenti, per un momento aggregativo di grande valore educativo e umano, all’insegna della formazione, della crescita e del divertimento».

«Siamo fieri – continua – perché abbiamo saputo gestire tanti eventi, situazioni, campionati e iniziative con impegno, competenza e passione. Il nostro movimento è in continua espansione e speriamo, per il futuro, di poter disporre di spazi adeguati per offrire ai nostri ragazzi uno sport di qualità, accessibile e formativo. Il nostro è un lavoro quotidiano al servizio dei giovani e della nostra comunità, e i risultati ottenuti confermano la direzione che vogliamo seguire».

Dal punto di vista tecnico-formativo, la stagione ha registrato importanti progressi: due giovani atlete, Giulia Mirto e Giulia Nicolosi, hanno ottenuto la qualifica di allieve allenatrici, segnando un altro passo nel percorso di crescita interna.

Inoltre, Antonino Canfarotta è stato rinnovato per il secondo anno consecutivo nello staff tecnico della selezione provinciale FIPAV, un riconoscimento che valorizza anche all’esterno la passione e la qualità del lavoro svolto dalla società.

Chiara Romano Contorno ha fatto parte dello staff della selezione provinciale PGS, confermando ancora una volta l’impegno della Primula anche nei contesti di rappresentanza.

Una stagione che si chiude con entusiasmo, consapevolezza e tanta voglia di continuare a crescere. Per la Primula, il futuro è già cominciato.