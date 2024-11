Calcio a 5: Serie B. Domani il Villaurea Monreale cerca la continuità contro lo Sporting Alcamo

Insidiosa trasferta al PalaGrimaudo per la formazione salesiana nel match della 7ª giornata

MONREALE, 22 novembre – Finora il bilancio è in perfetto equilibrio: sei partite giocate, tre vinte ed altrettante perse. La voglia di portarlo in attivo è tanta, così come il desiderio di dare una bella accelerata alla marcia.

Guai, però, a pensare che tutto questo arrivi da solo o quasi per caso. Ogni vittoria, lo insegna l’esperienza, è il frutto del lavoro duro e dell’applicazione. Sarà così pure domani al PalaGrimaudo di Alcamo, dove il Villaurea Monreale se la vedrà con la formazione locale dello Sporting, nella partita valevole per la settima giornata del campionato nazionale di Serie B (Girone H). Sarà lì che i ragazzi di Gallo e Speciale cercheranno di dare continuità ai loro risultati, dopo aver vinto con un confortante clean sheet sabato scorso contro il Barcellona Futsal.

Ad Alcamo però, troveranno una squadra “arrabbiata”, insoddisfatta della propria classifica, che soprattutto davanti al proprio pubblico, farà di tutto per invertire una rotta che finora la penalizza. Inutile dire che l’intensità, la concentrazione, la voglia di fare quella corsa in più saranno le armi che potranno fare la differenza. Si giocherà, pertanto, su questi binari il confronto del PalaGrimaudo, un impianto caro ai colori monrealesi, dove arrivò, nel 2021, la storica promozione in Serie B, al termine dello spareggio playoff con il San Vito Lo Capo.

Per il match di domani, mister Gallo potrà contare nuovamente su Nico Giannola, che figura nella lista dei convocati dopo i recenti problemi muscolari e che certamente, potrà dare il suo contributo alla causa. Sul fronte opposto, il pericolo numero uno si chiama Angel Bardan Plaza il bomber alcamese, autore fin qui di un o strepitoso inizio di campionato.

L’inizio della partita è fissato per le 16. Fischieranno Luigi Federico Barbagallo della sezione di Acireale e Gaspare Giarratano di quella di Agrigento. Al crono: Rodolfo Maurizio Contreras della sezione di Palermo.