Calcio a 5: Serie B. Villaurea Monreale versione extralusso, al Paladonbosco cade anche l’Adrano

Giocando la migliore partita della stagione, i verdeazzurri si impongono per 10-7 tra gli applausi

PALERMO, 30 novembre – E’ stato un vero e proprio spot per il calcio a 5. Una partita dal ritmo indiavolato, dai grandi contenuti tecnici e soprattutto dalle mille emozioni.

Sfoderando la migliore prova della stagione (e probabilmente una delle migliori della sua storia), il Villaurea Monreale vince per 10-7 contro un mai domo Adrano C5 e lo agguanta in classifica al terzo posto, occupato anche dal Mistral Palermo. Prosegue, quindi, il momento magico dei salesiani, alla quinta vittoria nelle ultime sei partite e con una “fame” che cresce di settimana in settimana.

Chi oggi era seduto sui gradoni del Paladonbosco si è divertito di sicuro, a patto, però, di non essere debole di cuore, perché il match è stato un vero e proprio attentato alle coronarie.

E’ stata una partita da montagne russe, con lunghi, lunghissimi tratti di dominio Villaurea ed altri in cui l’equipe di Carmelo Sgroi, soprattutto interpretando magnificamente il “quinto di movimento”, ha messo in seria difficoltà Abisso e compagni. E poi, 17 gol in una partita sola, si vedono assai di rado e sono stati il sale dell’adrenalina che l’incontro ha regalato.

Qualcuno obietterà che così tanti gol coincidono spesso con qualche disattenzione difensiva e questo qualcuno ha perfettamente ragione. Qualche sbavatura, da ambo le parti, ha reso necessario l’uso del pallottoliere per contare le marcature a fine gara. Ma alle imprecisioni in fase difensiva ha fatto da contraltare una marea di occasioni create e realizzate. A fare la differenza, forse, l’avvio a velocità supersonica del Villaurea Monreale, che – pronti, via – ha aperto l’acceleratore a manetta, lasciando di sasso i malcapitati avversari.

Questi però, si sono ricordati di essere una grande squadra e sono rimasti sul pezzo, risalendo dal 5-1 al 5-4. Punteggio con cui si è andati a riposo.

Nella ripresa ciascuna delle due contendenti ha replicato colpo su colpo alle iniziative dell’avversaria, poi nel finale il Villaurea Monreale ha avuto la possibilità di sferrare il colpo del definitivo ko.

In casa Adrano sono andati a segno Maluko (su rigore), poi Furnari (due volte), Famà, Nicolosi, Verzì e La Monica.

Da parte opposta tripletta di un ritrovato Giannola, doppietta per un sempre più in palla Giannusa e un gol ciascuno per Badalamenti, Francavilla (alla sua prima marcatura in Serie B), Cassata, La Barbera e Giacomo Orlando.

Sabato prossimo il calendario propone la trasferta più lunga del campionato: si va a Polistena, in Calabria. Sarà un impegno ostico che necessita del massimo dell’attenzione. Il Villaurea Monreale visto oggi, però, può giocarsela alla pari con tutti.