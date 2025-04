Calcio a 5: Serie B. Il primo round dei playoff va al Mistral Palermo

In un Paladonbosco gremito finisce 3-2 per gli ospiti. Venerdì prossimo retour match al PalaOreto

PALERMO, 25 aprile – E’ stato a tutti gli effetti uno spot per il calco a 5, un match dalle grandissime emozioni, concluso, come giusto che fosse, con gli applausi scroscianti del pubblico che ha gremito il Paladonbosco.

Alla fine ha vinto il Mistral Palermo, che si è aggiudicato il match col punteggio di 3-2, senza rubare assolutamente nulla, ma se fosse finita in altro modo nessuno avrebbe avuto, anche lì, nulla da dire. Onore quindi alle due squadre che hanno divertito i settecento dell’impianto salesiano, accorsi numerosissimi, nonostante la giornata festiva, per vedere un incontro che prometteva spettacolo e che lo spettacolo lo ha dato.

Fatti i doverosi complimenti ai vincitori, però, non si possono dimenticare quelli agli sconfitti, che hanno avuto il merito di tenere vivo il risultato fino alla fine e che certamente venderanno cara la pelle nella sfida di ritorno, in programma venerdì prossimo al PalaOreto.

È stato un match maschio, a tratti spigoloso, come era nelle previsioni, ma sostanzialmente coretto. Le due squadre non se le sono mandate a dire, ma d’altronde era difficile immaginare una partita di diverso tenore in una sfida da playoff.

Il Villaurea Monreale ha avuto il merito di giocare col 100% della concentrazione fin dalle prime battute, concedendo poco o nulla agli avversari. Poi quando un ottimo Nico Giannola rubava palla per ricevere un invito al bacio dall’assist man Giannusa e lo buttava dentro per la rete dell’1-0, si capiva che il Villaurea se la sarebbe giocata fino alla fine. Si andava al riposo, così, col gol di vantaggio di Cassata e compagni e con tanta speranza nel cuore.

Nella ripresa, però, il Mistral Palermo aveva la capacità di spingere più forte sull’acceleratore, agevolato da una situazione falli che si metteva subito male per gli uomini di Gallo. Senza contare che in contropiede i padroni casa sprecavano banalmente un’occasione da “due contro zero”, che ancora grida vendetta e che, molto probabilmente avrebbe cambiato le sorti della partita.

Ma tant’è. Con i “se” e con i “ma” la storia non si fa. Ed infatti, poco dopo, pareggiava Benny Napoli con una bella girata di sinistro, sulla quale la difesa salesiana, fino a quel momento impeccabile, si lasciava sorprendere.

Il Mistral metteva la freccia con un chirurgico tiro libero di capitan Torcivia, che spediva il pallone all’incrocio, poi allungava nel punteggio con Murò, bravo ad insaccare da pochi passi, al termine di un’azione un po’ confusa.

Nel finale il Villaurea Monreale trovava la forza di accorciare col “baby” Francavilla, abile a piazzare un pallone di giustezza dall’estremo settore sinistro del campo.

Il 3-2 del suono della sirena scatenava l’applauso del pubblico del Paladonbosco, ma soprattutto rimandava il confronto al match di ritorno, in programma fra una settimana.

Venerdì sera in un PalaOreto verosimilmente gremito, ancor più di oggi, gli uomini di mister Cappello partono, come è ovvio, con i favori del pronostico, ma questo Villaurea, certamente, non ha alcuna voglia di mollare.