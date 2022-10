Torneo dei Quartieri e Frazioni, parte la macchina organizzativa per l'edizione 2023

Presto gli incontri per fissare alcuni paletti. Il via il 22 maggio

MONREALE, 10 ottobre – Benchè non si sia ancora spenta l'eco dell'edizione 2022 del “Torneo dei Quartieri e Frazioni” di calcio che si è disputato questa estate, comincia a mettersi in moto già la macchina organizzativa in vista dell'edizione 2023.

Lo scopo è quello di migliorare i meccanismi che hanno funzionato bene durante la scorsa edizione e correggere i piccoli errori che si sono manifestati. Anche perchè la manifestazione, numeri alla mano, ha dimostrato di essere valida e soprattutto di catalizzare l'attenzione degli sportivi monrealesi, che in estate, in assenza del calcio giocato, soprattutto di quello televisivo, hanno scelto di affollare le tribune del vecchio Conca d'Oro, per trascorrere serate liete nell'impianto monrealese, all'insegna dello sport e della socialità.

“Già stiamo iniziando a preparare la macchina organizzativa per rendere migliore questo torneo – afferma Alessio Tarallo, organizzatore del torneo – È stata un grande successo l’edizione 2022 ma adesso dobbiamo fare di più e rendere sempre più bella e avvincente questa grande manifestazione sportiva. Quest’anno ci sarà più tempo per organizzare meglio tutto.

Già ad agosto – dice ancora l'organizzatore – abbiamo avuto un incontro con qualche presidente e dirigente delle squadre purtroppo per via delle vacanze non tutti presenti), adesso, il 29 ottobre (data ancora da confermare) ci incontreremo con i soli presidenti e responsabili per definire insieme una parte del regolamento, ascoltare le proposte delle squadre e dare le linee guida alla nuova edizione. Ci saranno tante novità sia per le squadre che per il pubblico.

La vicinanza del sindaco Alberto Arcidiacono – aggiunge Tarallo – del presidente del Consiglio (ora deputato regionale) Marco Intravaia, di Salvo Giangreco e di tutta l’amministrazione e della società Conca D’Oro (presidente Piero Ferreri) a questo torneo farà sì che la macchina organizzativa non si fermi. Con la speranza di avere finalmente per Monreale una struttura nuova per ospitare l’evento sportivo più importante della nostra città.

A breve avrete tutte le novità possibili. – conclude – Ci saranno 2-3 persone di fiducia che mi affiancheranno, una su tutte Sergio Casamento che è stato fondamentale per la scorsa edizione. Chiunque voglia contribuire sponsorizzando l’evento e partecipare con qualunque mezzo può contattarci sulla nostra pagina. Intanto possiamo dirvi con sicurezza essere che l’inizio della manifestazione sarà il 22 maggio 2023”.