Torneo dei Quartieri 2023, ecco i nomi di tutti i responsabili delle squadre

Mercoledì scorso l’incontro preliminare. In programma molte novità

MONREALE, 30 dicembre – Si è svolta mercoledì la riunione preliminare tra i responsabili delle squadra e l’organizzazione in previsione del torneo dei quartieri di calcio, edizione 2023. È stato illustrato il programma che sarà presentato nel corso di una conferenza stampa come lo scorso anno, che seguirà al sorteggio dei gironi e calendario verosimilmente nel mese di aprile (data e orari si sapranno dopo).

Dall’organizzatore Alessio Tarallo è stato prospettato il nuovo format a 12 squadre ( sicuramente si opterà per 2 gironi da 6 squadre ) e sono stato toccati alcuni punti del regolamentoche l’organizzazione ha fatto votare ai responsabili e in alcuni casi sarà proprio quest’ultima a prendere la decisione. Ma la notizia fondamentale è che le squadre adesso possono iniziare a formarsi, visto che lo scorso anno molto persone erano impreparate. Quest’anno, in pratica sarà reso noto il contatto di ogni singolo responsabile, così su chiunque volesse far parte della squadra del proprio quartiere saprebbe a chi riferirsi.

Questi i nomi dei responsabili.

Pezzingoli = Ignazio Miceli e Giacomo Miceli

San Vito = Tony Schiera e Davide Alongi

Santa Teresa = Carmelo Balsano

San Castrense = Matteo Scebba

Pioppo = Pino D’Alcamo e Angelo Castelluzzo

Grisi = Salvatore Marchese e Giulio Mannino

Aquino = Domenico Prestifilippo e Fabio Casamento

Villaciambra = Antonina Simonetti e Giovanni Faraci

Carmine = Salvatore Romeo

Carrubella = Marco Norcia

Bavera = Ignazio Naimi

San Martino = Luigi D’Eliseo e Giovanni Salamone

“Siamo pronti - ha affermato l’organizzatore Alessio Tarallo –ho deciso di radunare tutti per prospettare la nuova edizione e far conoscere tutti, visto che l’anno scorso la fretta non l’ha permesso. Dobbiamo arrivare all’inizio del torneo tutti con le idee chiare per dare sempre maggiore visibilità a questo grande evento. Quest’anno ci saranno tantissime novità che prospetterò più avanti, ma una cosa sicura è che il torneo dei quartieri deve essere anche una risorsa per questo paese e per la comunità.

Adesso lascio lavorare e formarsi le squadre. Tra qualche mese svelerò insieme al mio staff tutte le novità della prossima edizione: dalle novità organizzative, alle dirette e l’impegno che quest’anno metteremo anche nel sociale”.