Incidente alla Circonvallazione di Monreale, deceduto un uomo

Lo scontro frontale tra la Peugeot e la Jaguar si è verificato all ’ altezza della chiesa di Santa Teresa, chiuso il tratto stradale. LE FOTO

MONREALE, 26 gennaio – Non sono ancora note le cause dell’incidente avvenuto sul tardo pomeriggio e nemmeno le generalità degli uomini coinvolti. Il bilancio è quello di alcuni feriti e un morto del quale, al momento, non sono state rese note le generalità. Il cadavere è già stato estratto alla presenza del medico legale.

Sul posto, presenti i Carabinieri, la Polizia Municipale e i vigili del Fuoco – qualora fosse necessario spegnere l’eventuale combustione dovuta alla presenza dell’olio e del carburante lungo il manto stradale – insieme al medico legale.



Intorno alle ore 20,15 hanno avuto inizio le manovre di estrazione del corpo presente all’interno della Peugeot. Secondo una prima ricostruzione, è possibile che un uomo – sulla settantina – in seguito ad un malore, avrebbe perduto il controllo della propria auto invadendo l’altra corsia, urtando frontalmente l’altra vettura che viaggiava in direzione opposta.

In seguito al sinistro, il traffico, è stato deviato a salire verso il tratto che collega la Circonvallazione e la via Aldo Moro e, nel senso opposto, lungo la via Prestituccio: seguiranno aggiornamenti.