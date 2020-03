Pioppo, incendio in una casa, una donna intossicata

Sul posto i carabinieri, i Vigili del fuoco e i tecnici dell’Anas

MONREALE, 26 marzo – Potrebbe essere stata l’accensione di una stufa a gas a determinare l’incendio che è divampato all’interno di una casa di via Acqua del Pero nella frazione di Pioppo, che ha determinato l’intossicazione di una donna.

Per lei necessario il trasporto al Pronto Soccorso per gli accertamenti necessari. Sulla dinamica faranno chiarezza le indagini dei carabinieri della stazione locale. L’episodio, come rende noto l’Anas, ha fatto sì che la strada venisse temporaneamente chiusa al traffico all’altezza del km 13, della SS.186. Il traffico è stato deviato. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e i Vigili del Fuoco. La strada verrà riaperta al traffico nel più breve tempo possibile.

Seguiranno eventuali aggiornamenti.