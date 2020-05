Scontro auto-scooter, un giovane ferito sulla circonvallazione

Il centauro è stato trasportato al Pronto Soccorso. LE FOTO

MONREALE, 26 maggio – Un incidente automobilistico si è verificato oggi pomeriggio sulla circonvallazione di Monreale, all’altezza della chiesa di Santa Teresa. Coinvolti una vettura, una Fiat 500 vecchio modello ed uno scooter. Un giovane del quale al momento non si conoscono le generalità, è rimasto ferito.

Secondo una prima ricostruzione, effettuata dagli uomini della Polizia municipale di Monreale, accorsi sul posto, sembra che i due mezzi stessero procedendo entrambi in direzione Palermo. Probabilmente per un sorpasso azzardato da destra, lo scooter guidato dal giovane avrebbe urtato la 500 che lo precedeva. La vettura, con ogni probabilità stava per svoltare anch’essa a destra, in direzione dello spiazzale antistante il negozio di ferramenta che è ubicato neo pressi. Da qui l’impatto.

Lo scooter è scivolato sull’asfalto per diversi metri ed il giovane sarebbe finito a terra, ferendosi in modo che gli operatori del 118 hanno considerato tale da rendere necessario il ricovero presso il Pronto Soccorso dell’ospedale Ingrassia.