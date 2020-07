Monreale, avviate le attività dei centri estivi

Sono state inserite all’interno del decreto Rilancio

MONREALE, 24 luglio – Sono state avviate le attività ludico-ricreative per bambini e adolescenti per il periodo estivo. L'assessore ai Servizi Sociali Sandro Russo, fa sapere, infatti, che grazie all'approvazione del decreto “Rilancio” da parte del governo nazionale, 127 mila euro sono stati destinati al comune di Monreale per i centri estivi al fine di promuovere tali attività.

“Serviranno - fa sapere ancora l’assessore – in primo luogo a contrastare la povertá educativa. Vigileremo sul rispetto delle misure anti-Covid. Voglio infine ringraziare i funzionari dei Servizi Sociali e in particolare le assistenti sociali del Pon inclusione Melissa Sardisco, Francesca Governale, Valentina Di Giovanni, Erica Faraci e Rosaria Crapa che in così poco tempo ci hanno consentito l'avvio dei progetti, cosa che non era affatto semplice”.