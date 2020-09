Si lavora anche di notte, procedono gli interventi sulla circonvallazione

Il tratto verrà riasfaltato in vista del Giro d’Italia

MONREALE, 19 settembre – Sono proseguiti anche stanotte i lavori di asfaltatura della circonvallazione di Monreale, in vista della disputa della tappa inaugurale del Giro d’Italia, che avverrà, come è noto, sabato 3 ottobre.

Stanotte la ditta incaricata, ha provveduto a scarificare un altro tratto della stradache potrà essere quindi sistemata grazie al finanziamento regionale, previsto proprio in previsione dell’importante appuntamento sportivo.

All’esecuzione dei lavori hanno assistito anche il sindaco Alberto Arcidiacono, gli assessori ai Servizi a Rete Geppino Pupella ed al Bilancio, Luigi D’Eliseo, ed il presidente del Consiglio comunale, Marco Intravaia.

Ad ogg risultato completato il tratto che va dal semaforo del’incrocio con via Venero fino al ristorante “La Fattoria”, mentre da lì in poi, fino alla sala ricevimenti “Poggio Normanno”, il tratto è stato scarificato, in attesa della posa del’asfalto.