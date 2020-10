‘’Situazione Covid monitorata? Dispiace dover apprendere certe notizie dagli organi di stampa''

Mimmo Vittorino (FI): “ Il Sindaco restituisca quotidianamente i dati forniti dall ’ Asp con trasparenza ”

MONREALE, 28 ottobre – “Ignoro il motivo per cui il sindaco, prima autorità sanitaria del territorio, non adempia al dovere di trasmettere ad un’intera comunità locale, la reale situazione sul numero accertato – secondo i dati dell’Asp – di soggetti risultati positivi al Covid-19, considerando il costante aumento della curva dei contagi in quel di Monreale”.

A dichiararlo, Mimmo Vittorino, consigliere comunale di Forza Italia il quale, apprendendo i dati dagli organi di stampa – 56 i casi confermati nel comune di Monreale – invita il sindaco Arcidiacono a fare chiarezza: “Non comprendo il silente atteggiamento del sindaco. Se la situazione è costantemente monitorata, perché non restituire ai cittadini il numero dei casi positivi al Coronavirus accertati? Siamo consapevoli – afferma il forzista – che il morbo potrebbe colpire chiunque, qualora venissero ignorate le misure per contenere il virus e per questo consiglio a tutti di proteggersi. Ma riscontrare un’eventuale positività non vorrebbe dire essere un untore, né bisognerebbe provare vergogna. Dispiace, tuttavia, dover apprendere certi dati da quotidiani online, per giunta, appartenenti ad altri territori. Pertanto, è mia intenzione invitare il primo cittadino, prima autorità sanitaria locale, a richiedere quotidianamente i dati all’Asp e di farsi portavoce costante dell’azienda verso la città che rappresenta. Monreale – conclude Vittorino – non è immune dal Covid. Mi aspetto tuttavia una presa di coscienza da parte del sindaco Arcidiacono, oltre che l’impegno ad osservare la trasparenza istituzionale”.