Coronavirus, a Monreale 94 positivi e 75 guariti

Domani, frattanto, torna lo screening col metodo "drive in"

MONREALE, 23 novembre – Sono 94 gli attuali positivi ufficiali a Monreale, un numero in leggera salita rispetto all’ultimo censimento, ma il dato più confortante è che, al tempo stesso sono 75 i guariti dal 1° di ottobre ad oggi, da quando cioè, è stata avviata la campagna di registrazione in collaborazione con l’Asp di Palermo.

Domani, frattanto, a Monreale torna lo screening in modalità drive-in. Con una nota il Comune nei giorni scorsi aveva reso noto che verrà effettuato in due giornate diverse: una domani, martedì 24, e l’altra venerdì 27 novembre. Il luogo sarà ancora una volta l’ex mobilificio Mulè.

I destinatari saranno tutti gli abitanti che vorranno sottoporsi al test, compresi studenti, personale scolastico e docenti. Le operazioni avranno inizio alle 9.

Queste le modalità di prenotazione

Chiunque vorrà prenotarsi dovrà inviare una e-mail all'indirizzo: tampone.covid@monreale.gov.it indicando le generalità:

1.nome

2. cogome;

3. data di nascita;

4.codice fiscale; e inoltre

5. numero di telefono

dei soggetti da sottoporre la test.

Una mail di risposta comunicherà l'esito della richiesta ed assegnerà la data di effettuazione del tampone.

Si precisa che la rilevazione dei soggetti che dovranno sottoporsi al test sarà effettuato presso il parcheggio Torres secondo le modalità indicate nella mail di accettazione della prenotazione.