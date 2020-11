Spesa sociale e per il trasporto scolastico, dallo Stato arrivano 266 mila euro

Si tratta di un acconto, determinato in base al numero della popolazione

MONREALE, 24 novembre – Buone notizie per le casse comunali: è in arrivo, a titolo di acconto, un trasferimento di 266.373,09 euro da parte dello Stato, per consentire di fare fronte alle difficoltà derivanti dalla grave crisi determinatasi a causa del Covid. A darne notizia è il segretario cittadino del Partito Democratico, Silvio Russo.

Il trasferimento fa parte di un stanziamento da 500 milioni di euro destinato ai comuni d’Italia dal governo presieduto da Giuseppe Conte. La quota che riguarda Monreale, nell’ambito di questo acconto, per un totale come detto di 266.373,09 euro, stabilita sulla base del numero della popolazione, è così ripartita: 214.939,82 euro, sono la quota della "Maggiore spesa sociale". 51.433,27 euro, sono invece, la quota della "Maggiore spesa per servizi connessi al trasporto scolastico".

Il trasferimento dovrebbe precederne uno ulteriore e dall’importo analogo che servirà per i cosiddetti buoni spesa, di cui potrà beneficiare la popolazione appartenente alla categorie più svantaggiate, particolarmente messe a dura prova dall’emergenza sanitaria ed economica che il Paese sta vivendo. “Ancora una volta – dice Russo – arriva da parte del Governo nazionale, di cui il Pd è parte importante – un chiaro segno di attenzione nei confronti delle esigenze del territorio, in particolar modo delle persone che a causa della pandemia vivono particolari disagi economici”.