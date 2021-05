Manutenzione stradale: oggi l'intervento di scarificazione in via Strazzasiti

L'assessore Pupella a MN: ''Stiamo intervenendo anche in via Linea Ferrata. Inteventi tutti programmati''

MONREALE, 5 maggio – Un intervento, quello di scarificazione effettuato oggi su tutto il tratto della via Strazzasiti, che ben si innesta in linea di continuità con quanto fatto già dall'amministrazione circa un mese fa proprio su quel possibile rischio frana tanto paventato dai cittadini residenti della strada.

Più volte eravamo tornati sulla problematicità del tratto viario, accogliendo tra le nostre colonne le lamentele degli utenti, segnalanti un grave stato di dissesto su tutto il percorso, tale da rendere estremamente pericolosa la sua percorribilità. A distanza da quel pericolo frana che aveva interessato proprio la via Strazzasiti nel suo tratto iniziale - che aveva provveduto a dare un'accelerata all'intervento dell'amministrazione - oggi si è nuovamente tornati ad operare, questa volta scarificando tutto il tratto stradale, in preparazione ai definitivi lavori di rifacimento.

Come a noi ammesso dall'assessore ai Servizi a Rete Geppino Pupella, la macchina comunale si è attivata anche in via Linea Ferrata: ''Stiamo provvedendo a mettere in sicurezza anche quel tratto, precisamente il tratto che va dal ponte dopo la chiesa di Fiumelato fino ai confini con Altofonte''. Percorso anche questo particolarmente sottolineato nel corso degli anni per la sua difficoltà. ''Tutti gli interventi - continua l'assessore - sono programmati. Agiamo nell'interesse dei cittadini''.