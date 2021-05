Nino Sirchia, una brava persona, un galantuomo

Riceviamo e pubblichiamo...

MONREALE, 24 maggio – Con la scomparsa di Nino Sirchia abbiamo perso un monrealese vero. Con lui se ne va un pezzo di storia della nostra città.

Scompare un uomo perbene, una persona buona, un amministratore sensibile, competente e lungimirante, un uomo ed un politico di altri tempi che non aveva quella bramosia di apparire propria degli uomini politici di oggi. Era una di quelle persone di cui anche in vita la voce del popolo, ma anche quella delle istituzioni e della politica dicevano: “È una brava persona, un galantuomo”.

Ma soprattutto Nino Sirchia era un amico carissimo che lascia in tutti quelli che lo hanno conosciuto un vuoto impossibile da colmare. Io lo conobbi quando lui era consigliere comunale e sindaco di Monreale ed io un giovane appassionato di politica. Ho sempre apprezzato i suoi modi gentili ed il suo carattere che non prevaricava nessuno. Sapeva ascoltare e dire le cose che sentiva senza orpelli e senza allusioni.

Caro Nino, sì per la prima ed ultima volta ti do del tu, cosa che in vita non ero riuscito mai a fare, malgrado i tuoi rimbrotti, resterai per sempre nei nostri cuori.

Alla famiglia, alla moglie signora Pina, ai figli Gaetano, Marilina, Rosi, Giovanni e Marcella le mie più sentite condoglianze.

* ex consigliere comunale