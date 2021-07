Semafori nuovi fermi al rosso: installati da un mese ma inattivi almeno fino a venerdì

Arcidiacono: ''Si attendeva un pezzo arrivato ieri, venerdì il collaudo''

MONREALE, 7 luglio – Il gioco di parole è simpatico, non c'è che dire. Quasi obbligatorio in fondo. Ad attardarsi, sul nastro di partenza già bello che attempato, questa volta infatti non sono i conducenti, ma proprio gli stessi semafori.

Per chi non lo sapesse, il riferimento è chiaramente a quei nuovi semafori d'ultima generazione che - proprio in corrispondenza del trafficatissimo incrocio tra la via Venero e la Circonvallazione – avrebbero dovuto sostituire in tempi brevi l'ormai annoso semaforo principale, mal invecchiato se si considerano le volte in cui i guasti si contavano più dei giorni in funzione. Avrebbero, già. Dal 14 giugno scorso infatti, data in cui la nostra testata dava la notizia del termine dell'installazione con la loro imminente entrata in funzione nel giro di pochi giorni, nessun segno di vita è stato finora pervenuto. I semafori – da allora – riposano dentro eleganti sacchi neri, efficacemente imballati perché gli agenti atmosferici non li usurino prima del tempo.

Una partenza al rilento che comunque dovrebbe presto udire il decisivo colpo di pistola. A confermarlo – per completezza di informazione – lo stesso sindaco Alberto Arcidiacono che a Monreale News afferma: ''Si attendeva solo un pezzo, arrivato oggi. Il collaudo avverrà nella giornata di venerdì''. Frattanto proprio in queste ore una squadra di operai sta attivandosi nella copertura dei segmenti stradali oggetti di scavo in fase di installazione che finora erano rimasti allo stato grezzo.