Monreale, accordo sui canoni agevolati di locazione: ''Un argine alle locazione in nero''

Possibile usufruire delle agevolazioni fiscali riservate a chi sottoscrive contratti di locazione a canone agevolato

MONREALE, 22 luglio – Per la prima volta, è stato siglato accordo al Comune di Monreale sui canoni agevolati di locazione. Il patto è stato sottoscritto stamattina con i sindacati degli inquilini e le sigle maggiormente rappresentative dei proprietari, tra le quali Confedilizia e Asppi.

Per i rappresentanti degli inquilini erano presenti i segretari di Sunia, Sicet, Uniat Zaher Darwish, Mario Bommarito, Giovanni Sardo, Andrea Montaperto e Giovanni Montaperto per ANIA, Luca Tantino “CASA MIA”, Giuseppe Cusimano per CONFEDILIZIA, Massimo Cinà per FEDERCASA ed Enzo Demma per Ciset Cisl . In totale 13 le sigle che hanno partecipato alla firma con l'amministrazione comunale. L'accordo è stato presentato al sindaco Alberto Arcidiacono e a diversi assessori della sua giunta fra i quali Sandro Russo promotore dell’iniziativa.

“E' la prima volta – dichiarano i rappresentanti di Sunai, Sicet, Uniat - che viene sottoscritto un accordo territoriale per il Comune di Monreale. Si permette così alla popolazione di usufruire delle agevolazioni fiscali riservate a chi sottoscrive contratti di locazione a canone agevolato. Ed è la conferma che i contratti sono uno strumento per combattere le locazioni in nero e per mettere fine alle diverse situazioni contrattuali e interpretazioni che rischiavano di compromettere diritti e agevolazioni fiscali per le fasce più bisognose della popolazione”. Presente anche il presidente del consiglio comunale Marco Intravaia.