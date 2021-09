Semaforo via Santa Liberata-Circonvallazione, si fa sul serio: in programma l'intervento

Già nominate le figure responsabili. Il sindaco Arcidiacono a MN: ''A breve ordineremo il materiale e procederemo''

MONREALE, 1 settembre – Uno di quegli interventi che, considerate le ripetute cronache recenti e le voci che da più parti chiamavano a gran voce una decisione effettiva, era finito per diventare non più semplicemente urgente, ma quasi necessario. Il semaforo che regolerà l'attraversamento pedonale e conseguentemente il traffico veicolare tra la via Santa Liberata e la Circonvallazione si farà.

E' di ieri infatti la pubblicazione nell'albo pretorio cittadino della determina dirigenziale che – come da prassi obbligatoria per interventi di questo tipo – nomina di fatto il tecnico comunale Giuseppe Sala quale responsabile unico del procedimento (RUP), con il compito di occuparsi delle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori. Accanto a questi, figurano anche l'architetto Vittoriano Gebbia e il geometra Vincenzo Ferreri. Un puro passo formale e ''definitivo'' – come giudicato dallo stesso primo cittadino Alberto Arcidiacono, che alla nostra redazione conferma: ''Non è altro che quello che avevamo detto qualche mese fa, quando abbiamo completato l'installazione dei semafori di via Venero. Prima dichiarare la fine dei lavori in quella sede per poi passare in via Santa Liberata. E' tutto in programma, adesso ordineremo i materiale necessario''.

L'incrocio – come da più parti ripetutamente e insistentemente sottolineato (anche dalla nostra redazione) – godeva ormai di una fama che, quanto a pericolosità, non aveva rivali. Tante, anzi certamente troppe le cronache di incidenti che ad ogni ora del giorno e della notte, quasi con prevedibile cadenza, si ripresentavano tra le colonne del nostro quotidiano. Incidenti di pericolosità più o meno elevata hanno seriamente rischiato – senza sensazionalismi di alcun tipo – di mettere più volte a repentaglio l'incolumità stessa di alcuni conducenti che, con le dovute responsabilità, incappavano in spiacevolissime (ed evitabili) situazioni. Con la nomina delle figure responsabili del procedimento e con l'imminente organizzazione dei lavori – come confermato da Arcidiacono – c'è da aspettarsi una installazione in tempi brevi: ''Tutto dipende da quando ci consegneranno il materiale. Trattandosi dei primi di settembre, quanto a tempistiche sapremo di più tra la fine di questa settimana e l'inizio della prossima''.