Ripristinato il piccolo prato della rotonda di via D'Acquisto

Era stato scavato da una corriera a seguito di una manovra errata qualche giorno fa

MONREALE, 10 settembre – Di nuovo come prima. E' stata immediatamente messa una pezza alla fossa che una corriera aveva erroneamente aperto sulla piccola aiuola della rotonda alla fine di via Benedetto D'Acquisto.

Solo qualche giorno fa, infatti, una manovra errata effettuata dal conducente di una corriera aveva generato il parziale deturpamento dell'esiguo spazio verde, ospitante oltretutto la ''testa di Moro'' dell'artista locale Nicolò Giuliano lì posta in occasione della partenza dello scorso giro d'Italia. Forse un calcolo errato delle dimensioni del mezzo e dello spazio necessario a effettuare la curva che – fortunatamente – non ha causato danni significativi all'opera, eccetto appunto la fossa in questione. Ad intervenire, nel pomeriggio di mercoledì, sotto le direttive e il coordinamento dell'amministrazione comunale, sono stati Ninni Di Salvo di ''Ville e Giardini'' e Salvatore Ganci.