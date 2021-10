Semaforo incrocio Santa Liberata, il comune richiede il finanziamento ministeriale

Approvato in via amministrativa il progetto tecnico che prevede una spesa complessiva di 60mila euro

MONREALE, 4 ottobre - Soltanto un mese fa raccontavamo del primo, ma significativo passo (seppur ancora formale) verso la realizzazione di un semaforo in corrispondenza dell'ormai tristemente noto incrocio tra la via Santa Liberata e la via Circonvallazione.

Ad esser nominate, in quell'occasione, erano state infatti le figure che si sarebbero dovute occupare delle fasi di programmazione, affidamento ed esecuzione dei lavori. Di oggi è invece la delibera di giunta comunale che approva il progetto definitivo e avanza al Ministero delle Infrastrutture l'istanza di ammissione al finanziamento contenuto nel "Bando per l'assegnazione del finanziamento a favore dei comuni per la realizzazione di attraversamenti semaforizzati". Il progetto definitivo, citante una spesa totale ammontante a 60mila euro complessivi, potrà essere coperto solo per metà nel caso in cui Monreale riesca ad accedere al contributo ministeriale. A disposizione sarebbero infatti circa 30mila euro che dovranno necessariamente essere completati dai restanti 30mila messi a disposizione dal Comune.

Un ulteriore passo in avanti, certamente, che tuttavia lascia ancora qualche perplessità circa l'effettiva efficacia di un semaforo proprio in quel punto. Questa almeno è l'opinione portata avanti da una consistente fetta di popolazione che, pur riconoscendo l'urgenza di prendere un provvedimento che risolva i continui sinistri stradali registrati in quel tratto, non può fare a meno di insistere tuttavia sui possibili disagi che un semaforo - specialmente per chi proviene dalla salita - potrebbe venire a creare. Condizione che - questa sempre la loro posizione - potrebbe esser più manifesta nelle giornate di pioggia, in cui il fondo stradale non garantirebbe un adeguato attrito con gli pneumatici dei mezzi.