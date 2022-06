Inaugurato ieri il nuovo punto vendita de ''I Monrealesi''

È un esercizio di frutta e verdura. Si trova in via Circonvallazione, 72

MONREALE, 6 giugno – E’ stato inaugurato ieri pomeriggio, alla presenza del sindaco Alberto Arcidiacono il nuovo punto vendita il frutta e verdura “I Monrealesi”, che si trova in via Circonvallazione, 72 a Monreale, di proprietà della famiglia Badagliacca.

Il nuovo esercizio costituisce, in pratica, il “raddoppio” dell’attività commerciale della famiglia, da anni presente a Palermo, con un analogo punto vendita, che si trova in via Empedocle Restivo. Da diversi anni impegnata nel commercio di frutta e verdura, la famiglia Badagliacca ha deciso adesso di essere presente nella cittadina di Monreale della quale è originaria.