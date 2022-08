Mini tamponamento a catena sulla circonvallazione, coinvolte tre vetture

Tutte e tre procedevano in direzione Palermo

MONREALE, 2 agosto – Un incidente, fortunatamente senza conseguenze significative, si è verificato oggi sulla circonvallazione, all’altezza della farmacia Gentile. Tre vetture sono state coinvolte un mini tamponamento a catena.

Le vetture procedevano in discesa, in direzione Palermo, quando, per motivi che non si conoscono, la prima della fila, una Fiat 500, ha frenato, ma alle sue spalle ne sono arrivate altre due: una Fiat 600 vecchio modello ed un’Opel Agila. Entrambi gli automobilisti, probabilmente, non sono riusciti a frenare in tempo causando un tamponamento a tre.

Da una prima ricognizione, non sembra fortunatamente che si siano registrate conseguenze per le persone. A meno che, il classico “colpo di frusta” che si avverte in questi casi, non si manifesti nelle ore successive.

Dopo una discussione rituale, tipica di questi inconvenienti, tutti e tre gli automobilisti, sono stati in grado di riprendere il loro cammino.