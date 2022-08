Supermercati di Monreale, chiusura totale per Ferragosto

Sabato 13 apertura regolare, domenica 14 mezzo orario

MONREALE, 8 agosto – Saranno chiusi i quattro supermercati cittadini nella giornata di Ferragosto. Lo comunicano gli stessi gestori al termine di un accordo che hanno stipulato e che adesso rendono pubblico a beneficio della clientela.

L’accordo riguarda il supermercato Di Matteo della circonvallazione, il Coop di via Biagio Giordano, il Sisa di piazza Inghilleri e l’Ard di via Benedetto D’Acquisto. In pratica, nella giornata di sabato 13 agosto gli esercizi osserveranno il normale orario di apertura (mattutino e pomeridiano). Nella giornata di domenica 14, invece, i supermercati resteranno aperti soltanto al mattino e fino alle ore 13. Chiusura totale, infine, come detto, nella giornata di Ferragosto, lunedì 15.

L’apertura regolare con gli orari tradizionali riprenderà, pertanto, nella giornata di martedì 16 agosto.