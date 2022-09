Senza intoppi il concerto di ieri sera di musica neomelodica

Si è svolto a piazza Spasimo con una grande partecipazione di pubblico

MONREALE, 3 settembre – Si è svolto, fortunatamente, senza conseguenze negative ieri sera il concerto di musica neomelodica, tenuto dal cantante monrealese, Gianni Pirozzo. L’evento, come testimonia la foto che pubblichiamo a copertina di questo articolo, ha registrato una larghissima presenza di pubblico.

Il concerto, come aveva riportato il nostro quotidiano, ha avuto una fase organizzativa piuttosto travagliata, dal momento che è stato necessario per ben due volte, cambiare la sede. Inizialmente previsto a piazza Fedele e poi spostato al campo sportivo Conca d’Oro, si è tenuto a largo Padre Pio, piazza Spasimo, su indicazione delle autorità, per via di presunti mancati requisiti di idoneità per tenere pubblici spettacoli relativi all’impianto di via Aldo Moro.

Fortunatamente, come detto, tutto è proceduto senza intoppi significativi e gli appassionati del genere hanno potuto gustarsi la loro musica preferita.