Fiumelato di Meccini invasa dalla plastica, intervengono i volontari

Ieri mattina la pulizia di una zona suggestiva del nostro territorio

MONREALE, 27 marzo – Decine di sacchi di rifiuti zeppi di plastica, ma anche ingombranti abbandonati sono stati raccolti in un'area che è un angolo di paradiso, tra Altofonte e Monreale.

Ieri mattina, una mobilitazione di adulti, giovani, anziani e soprattutto bambini che si sono armati di guanti e sacchi per restituire decoro all'asta fluviale che si trova a Fiumelato di Meccini invasa dalla plastica.

La "passeggiata ecologica" nel tratto di Fiumelato di Meccini, prosecuzione del fiume Sant'Elia, è stata organizzata in collaborazione con la Pro Loco Altofonte APS. D e rientra nel progetto "Coltiviamo Partecipazione". Un'iniziativa del Comune di Altofonte realizzata in partenariato con associazione ECCO, Circolo Legambiente Mesogeo, associazione New Colour, New Horizons aps e cofinanziato dal Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale – Presidenza del Consiglio dei Ministri a valere sul Fondo per le politiche giovanili – anni 2020 e 2021.

"La giornata di domenica - commenta Giuseppe Marfia, presidente Proloco Altofonte - è un punto di partenza del nostro processo di sensibilizzazione che continuerà anche nei prossimi mesi. È un gesto simbolico ma è importante per la valorizzazione del territorio.

Il nostro programma è vasto, in programma eventi dedicati alla tutela del fiume in primavera, estate e anche in autunno".

La plastica è uno dei maggiori inquinanti sul pianeta e la sua presenza nelle aree naturali rappresenta una grave minaccia per l’ecosistema. Infatti, la mission del progetto, rivolto soprattutto si giovani, non è eliminare i rifiuti dai corsi d’acqua ma promuovere comportamenti corretti con il fiume.