Pioppo, albero pericolante: deviato il traffico veicolare

Sono stati attivati percorsi alternativi in attesa della messa in sicurezza

MONREALE, 28 luglio – Strada statale 186 momentaneamente chiusa l traffico poco sopra la frazione di Pioppo a causa di un albero che sta candendo e che, pertanto, costituisce un pericolo per la pubblica incolumità.

La zona in questione è quella un po’ più a valle del bivio Fiore, dove, come detto, un albero di grosso fusto, sembra essere pericolante e quindi deve essere messo in sicurezza. Sul posto, al momento, i carabinieri e la Polizia Municipale che si occupano della viabilità, obbligando i veicoli a dei percorso alternativi, in attesa che le operazioni di rimozione del pericolo siano eliminate.