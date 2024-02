Un nuovo medico di base a Monreale: è la dottoressa Simona Causa

Monrealese, 32 anni, avrà l’ambulatorio in via Aldo Moro, 9

MONREALE, 6 febbraio – C’è un nuovo medico di base a Monreale. È la dottoressa Simona Causa, 32 anni, monrealese, che da ieri è operativa nel suo ambulatorio di via Aldo Moro, 9.

Simona Causa, dopo la laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, ha conseguito il diploma in medicina generale e successivamente il Master di II° livello in Nutrizione clinica. Al momento è titolare di Guardia Medica presso il presidio di Altofonte. Lo studio medico sarà aperto il lunedì, mercoledì e venerdì dalla 10 alle 12. Il martedì e giovedì dalle 15,30 alle 17.