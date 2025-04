Che fine ha fatto la realizzazione del Lidl?

Riceviamo e pubblichiamo...

Signor direttore,

era il 6 maggio 2024 quando ha pubblicato un articolo sul suo giornale che con grande e comprensibile enfasi dava la notizia che la Regione, dipartimento Urbanistica, aveva approvato la variante urbanistica presentata dal Comune di Monreale, (…)

(…) indispensabile per consentire le procedure di acquisto dei terreni e l’avvio dei lavori per la realizzazione del centro commerciale Lidl, che doveva da lì a poco sorgere lungo la Circonvallazione di Monreale. Ricordo anche le roboanti dichiarazioni dei nostri amministratori comunali, felici per la nascita di un mega polo commerciale. E ricordo anche le reazioni di un gruppo di commercianti monrealesi, che addirittura avevano presentato un ricorso al Tar.

Come spesso accade per quanto riguarda i nostri governanti locali, dopo l’iniziale euforia a uso e consumo dei media, giunta la sera cadono le tenebre e il silenzio assoluto. Da buon cittadino che ha a cuore le sorti della nostra città, mi sono chiesto perché non sia stata posata una sola oncia di cemento.

Ho appreso che la Regione non ha approvato ad oggi alcuna variante urbanistica. Dopo il voto in Consiglio del 2021 l’amministrazione ha presentato la documentazione per la Valutazione Ambientale (Vas) che è stata approvata dalla Regione. Ma il decreto regionale del Dipartimento Urbanistica che avrebbe dovuto approvare la variante urbanistica, atto fondamentale per determinare l’avvio dei lavori, predisposta dagli uffici comunali ad oggi non è stata approvata, perché sarebbe stata approvata dal comune in violazione ed in contrasto con la legge regionale n. 19 del 2000. Mi chiedo come mai ad oggi tutto è fermo nonostante i proclami rumorosi dei nostri amministratori? Ancora una volta, per colpa della ignavia amministrativa, Monreale viene ulteriormente privata di una occasione di sviluppo. Grazie per l’ospitalità.

* ex sindaco di Monreale