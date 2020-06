Partito Democratico, Giuseppe Davide Caruso ritira la propria candidatura a segretario del circolo di Monreale

Il sistema di voto non garantirebbe la segretezza

MONREALE, 20 giugno – Così come a sorpresa è arrivata, allo stesso modo si eclissa la candidatura di Giuseppe Davide Caruso alla segreteria cittadina del Partito Democratico. La comunicazione ufficiale è arrviata ieri sera, attraverso una nota dello stesso Caruso.

Alla base della decisione, secondo ciò che sostiene l’ormai ex candidato, il sistema di voto segreto che non ne garantirebbe proprio la segretezza, poiché consentirebbe la diffusione della preferenza attraverso l’invio di uno screenshot. Caruso, notata questa anomalia, avrebbe chiesto la sospensione del voto. Cosa che non è avvenuta e che pertanto ha determinato la sua decisione di ritirare la propria candidatura.

Ne consegue, pertanto, che l’unica candidato in lizza resta Silvio Russo, che peraltro, le indiscrezioni davano come il favorito di questa tornata all’interno del PD.