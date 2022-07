Primarie centrosinistra, anche a Monreale trionfa Caterina Chinnici

Ha ottenuto 165 preferenze, Floridia 30 voti, 20 Claudio Fava

PALERMO, 26 luglio – Con 13.519 voti Caterina Chinnici, europarlamentare del Pd, ha vinto le primarie della coalizione progressista per la scelta del candidato alla presidenza della Regione siciliana. Seconda Barbara Floridia del M5S e terzo Claudio Fava dei Cento passi.

In vista delle Regionali di autunno o di un possibile election day a settembre, il centro sinistra e il Movimento 5 Stelle hanno organizzato una votazione sia online che di presenza per scegliere un unico candidato. Alle primarie giallorosse, nel comune di Monreale, la candidata dem ha ottenuto 165 preferenze. Floridia, sottosegretaria all'istruzione del M5S, ha registrato 30 voti, mentre 20 sono le preferenze ottenute dall'ex presidente dell'Antimafia regionale, dei Cento passi, Fava. A Monreale le iscrizioni alla piattaforma sono state 290.

"Sono contento del risultato ottenuto e devo ammettere che non me lo aspettavo", commenta Silvio Russo, segretario del PD di Monreale.

"L'assenza dei gazebo mi lasciava perplesso - aggiunge - invece il voto online è stato un successo. Siamo stati uno dei comuni più virtuosi della provincia di Palermo, abbiamo raggiunto il 78%. Abbiamo messo in campo tutte le nostre forze".

"Sono state tre settimane intensissime di incontri e dialoghi con i cittadini, i lavoratori, gli esponenti delle categorie produttive e del terzo settore, i pubblici amministratori, i giovani", dichiara l’eurodeputata Caterina Chinnici.

"Sono state belle giornate di ascolto e di scambio - aggiunge - con al centro le idee, giornate dedicate al futuro della Sicilia che vogliamo progettare e realizzare. Ringrazio tutte le persone che, offrendo il proprio punto di vista - conclude - ed esercitando il voto, sono state protagoniste di questa esperienza collettiva di costruzione, uno spazio aperto di partecipazione del quale va dato merito al PD e al campo progressista che su queste primarie presidenziali e sulla loro formula inedita hanno scommesso con coraggio. Particolarmente ricchi di spunti - prosegue - i confronti tematici con i miei due compagni di avventura Barbara Floridia e Claudio Fava, svolti in un clima di grande serenità, sempre e soltanto sui contenuti.

Rinnovo il mio ringraziamento al segretario nazionale Enrico Letta, al segretario regionale Anthony Barbagallo, alla direzione, ai circoli, ai militanti e a tutta la comunità del PD per aver proposto e sostenuto la mia candidatura, e ringrazio naturalmente tutti coloro che hanno scelto di votarmi, dandomi una consegna di fiducia di cui sento forte la responsabilità e che spero di potere mettere a frutto attraverso il mio lavoro per la Sicilia, la terra che amo, e per le persone, tutte, con lo spirito di servizio alla collettività che ha sempre caratterizzato il mio impegno”.