La linea locale del partito sarà decisa dall'assemblea degli iscritti

Parla Marta Salvia, componente del comitato cittadino del Pd

MONREALE, 3 marzo – Non sono passate inosservate le dichiarazioni di Tonino Russo, ex deputato nazionale ed esponente del Partito Democratico di Monreale, rese ieri al nostro giornale a proposito della posizione dei Dem, che anche nella cittadina normanna hanno visto l'affermazione di Elly Schlein.

Fra le cose affermate da Russo c'era soprattutto l'esigenza di fare chiarezza, anche a livello locale, con l'obiettivo di poter rappresentare l'alternativa alla destra. Oggi, a prendere la parola, non senza una nota polemica è Marta Salvia, componente del comitato cittadino, che, attraverso una nota articolata, replica alle dichiarazioni dell'ex deputato.

“Come ben sa Tonino Russo – afferma Salvia – dopo le dimissioni del segretario cittadino è stato nominato e votato un coordinamento cittadino del PD, che sta organizzando una serie di incontri preliminari, al fine di inaugurare attraverso il congresso cittadino la nuova mission del Partito Democratico locale, ossia quella di costruire un'alternativa alla destra a partire da quelli che sono i bisogni dei cittadini, attraverso un rinnovato piano politico che metta al centro la persona e la dignità.

Pertanto – prosegue – soddisfatti del risultato ottenuto a livello locale e nazionale che ha condotto all'elezione della segreteria Elly Schlein, la priorità come indicata dalla stessa è ridarci un’identità comprensibile e credibile, attraverso un confronto aperto e senza ipocrisie, per decidere insieme chi siamo e chi vogliamo rappresentare, non perdendo di vista quelli che sono i tre nodi fondamentali: contrasto delle diseguaglianze, battaglia contro la precarietà e lo sfruttamento del lavoro e cura del pianeta.

Altresì è doveroso – conclude Marta Salvia – sottolineare che bisogna scindere le scelte politiche a livello nazionale dalle scelte amministrative locali nel rispetto di quelli che sono i canoni nazionali ma soprattutto di quello che è il benessere dei nostri cittadini. Pertanto la linea politica interna al partito a livello locale sarà decisa non da un gruppo ristretto ma dall’assemblea degli iscritti".