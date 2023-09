Consiglio comunale, Democrazia Cristiana e Fratelli d'Italia mostrano i muscoli

Due gruppi nutriti che promettono di dire una parola importante nella politica locale

MONREALE, 25 settembre – Mentre Forza Italia in Consiglio comunale scompare, cristallizzata dopo la fuoriuscita dei consiglieri comunali Mimmo Vittorino e Silvio Terzo, e dalla probabilità di non avere una lista nelle prossime elezioni comunali, si registra una accelerazione per Fratelli d'Italia e Democrazia Cristiana che si fanno strada a Monreale.

E il PD? Restano i fedelissimi che cercano di recuperare terreno, diversi gli alleati dem che sono transitati in altri partiti e altri che restano a guardare.

Provando a fare una visione d'insieme, anche alla luce del congresso regionale della DC e dell'incontro FdI avvenuti a Palermo, i due partiti hanno registrato la partecipazione di diversi politici monrealesi e nel frattempo molti hanno partecipato alla costituzione dei neo gruppi consiliari.

Quello che si profila è una tendenza verso il partito di Giorgia Meloni e per il centro siciliano di Totò Cuffaro.

Diverse le adesioni al modello di democrazia dell'ex Governatore. In prima fila gli assessori Luigi D'Eliseo (La nostra terra) e Giuseppe Di Verde (Alleanza Civica), schierata anche l'ex assessore Paola Naimi (Alleanza Civica), e i consiglieri Giuseppe La Corte (ex componente Lega), Flavio Pillitteri (Diventerà bellissima) e Valeria Giardi (Popolari per Monreale) che insieme hanno appena costituito il gruppo consiliare.

Tra gli aderenti i fratelli Ignazio e Toti Zuccaro (Alleanza Civica), oltre Giovan Battista Vaglica che è il commissario del partito locale.

Fratelli d'Italia, da poco costituitosi, il gruppo composto dal presidente del Consiglio comunale Marco Intravaia, dall’assessore all’Istruzione Rosanna Giannetto (Monreale bene comune), Pippo Lo Coco (Diventerà bellissima), Santina Alduina (Diventerà bellissima) e Riccardo Oddo (Obiettivo Futuro), da poco si è allargato con il passaggio di Silvio Terzo, ma il gruppo potrebbe continuare a crescere nei mesi successivi. Non è da escludere, infatti, la possibilità del passaggio dell'assessore Fabrizio Lo Verso (Il Mosaico) e del consigliere Rosario Ferreri (ex Gruppo Misto). Ne capiremo di più nei prossimi giorni.