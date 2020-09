Villaciambra, rinviato l'incontro tra cittadini ed istituzioni

Si terrà il prossimo 12 settembre alle 16

MONREALE, 4 settembre – L'iniziativa ''Quale futuro per Villaciambra'' prevista per domani è stata rinviata a causa di problemi organizzativi alla prossima settimana.

L'incontro si terrà infatti sabato prossimo, 12 settembre, alle ore 16 presso i locali della parrocchia ''Maria Santissima del Rosario'' di Villaciambra.

Ricordiamo che l'evento avrà come tema la discussione sulle problematiche della frazione e sulle progettualità da mettere in campo per il suo territorio ed i cittadini.

All'incontro con i cittadini interverranno il sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono, Don Gaetano Gulotta, parrocco dell'unità pastorale Piano Maglio- Villaciambra, ed il dirigente scolastico dell'istituto ''Margherita di Navarra'' Patrizia Roccamatisi.