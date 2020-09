Villaciambra, sabato l'incontro tra cittadini e istituzioni

Si terrà alle 15.30 presso il salone parrocchiale

MONREALE, 10 settembre – Si terrà a Villaciambra, presso il salone parrocchiale della Chiesa di San Giuseppe a Piano Maglio, sabato 12 settembre alle 15.30, l'incontro tra cittadini e istituzioni.

L'evento dal titolo ''Quale futuro per Villaciambra?'' sarà l'occasione per discutere dei problemi della frazione e delle idee progettuali da mettere in campo per il territorio ed i cittadini.

Si discuterà di scuola, territorio e rapporto tra cittadini e istituzioni con particolare attenzione alle istanze provenienti dalla società civile nell'ottica di un confronto propositivo per il miglioramento delle condizioni di vita nella frazione.

All'incontro interverranno Don Gaetano Gulotta, parroco dell'unità pastorale Piano Maglio- Villaciambra, il sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono e Patrizia Roccamatisi, dirigente scolastico dell'istituto comprensivo ''Margherita di Navarra''.

Al fine di rispettare le misure antiCovid saranno disponibili cinquanta posti e sarà necessario l’utilizzo della mascherina.