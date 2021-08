Referendum su eutanasia, il Pd organizza una raccolta firme

Appuntamento domani dalle 17,30 alle 20,30 in piazzetta Vaglica

MONREALE, 5 agosto – Anche il Partito Democratico di Monreale aderisce alla campagna di sottoscrizione delle firme per la celebrazione del referendum per l’abrogazione parziale dell’articolo 579 del codice penale che condanna l’omicidio consenziente, quello della cosiddetta “eutanasia”.

Domani pomeriggio, dalle 17,30 alle 20,30 sarà organizzato un tavolino in piazzetta Vaglica, davanti il Collegio di Maria. Tutti i cittadini che lo vorranno, come fa sapere il segretario cittadino Silvio Russo, potranno apporre la loro firma.

A Monreale, peraltro, come avevamo fatto sapere qualche giorno fa, come in altri comuni, sarà possibile partecipare allo stesso referendum apponendo la propria firma e recandosi presso l’ufficio Anagrafe, aperto al pubblico da lunedì a venerdì (dalle 8,30 alle 12) e il martedì pomeriggio (dalle 15,30 alle 17).