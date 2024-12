Natale 2024, lunedì 30 tornano i “Quaranta che ballano 90”

Spettacolo a partire dalle ore 22 in piazza Guglielmo

MONREALE, 28 dicembre – Dopodomani sera, lunedì 30 dicembre, in piazza Guglielmo alle 22 è in programma lo show de “I Quaranta che Ballano i ‘90” in un grande spettacolo che coinvolgerà giovani e meno giovani.

Tanto atteso l’evento musicale che in una nuova veste torna a far ballare tutti in clima di grande festa in attesa del nuovo anno. L’iniziativa è promossa dall’assessorato allo Spettacolo del Comune di Monreale guidato da Salvo Giangreco nell’ambito delle manifestazioni natalizie programmate dall’amministrazione comunale per creare animazione in città ed attrarre turisti e visitatori.

“Ringrazio gli uffici comunali e tutti i collaboratori che hanno lavorato per realizzare un calendario di iniziative- ha detto Giangreco - che va a soddisfare le richieste di tutte le fasce di età, sono certo che con questo concerto potremo tutto insieme prepararci a salutare il nuovo anno con gioia in una grande festa che coinvolga tutta la città”.