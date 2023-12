Le attività del mese di dicembre della scuola Guglielmo II

Molteplici le iniziative condotte dall'istituto. LE FOTO

MONREALE, 18 dicembre – Alla scuola “Guglielmo II” l’Open day non si limita ad organizzare singoli eventi in prossimità delle iscrizioni, ma è qualcosa di molto più articolato e comprende la conoscenza e la comunicazione delle attività che vi si svolgono.

“La scuola – recita una nota dell'istituto – cerca di essere una scuola attenta ai bisogni formativi dei nostri alunni e sempre pronta a raccontarsi e a presentarsi durante tutto l’anno scolastico e, pertanto, è davvero utile uscire dallo schema “open-day = evento” e inserire l’open day in una cornice più ampia e in un contesto più organico, in quello che è la vita quotidiana della nostra scuola”.

Il 28 novembre tutti gli alunni della scuola secondaria si sono recati all’ Uci Cinema di Palermo per assistere alla proiezione dei film C’e’ ancora domani di Paola Cortellesi per le classi terze e L’ultima volta che siamo stati bambini di Claudio Bisio per le classi prime e seconde, che sono stati lo spunto per affrontare tematiche importanti quali la violenza domestica, le piccole e grandi libertà conquistate dalle donne nel corso della storia, la guerra e l’amicizia in tempo di guerra.

L’11 dicembre, all’interno del progetto Orientamento, gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di I grado e i loro genitori hanno avuto l’opportunità, senza muoversi da Monreale, di conoscere dalla viva voce dei docenti referenti, l’offerta formativa di circa 20 scuole secondarie di secondo grado di Monreale e Palermo, nell’ottica di una scelta dell’indirizzo di studio più consapevole e ragionata; l’evento è stato molto partecipato e si è svolto negli ampi ed accoglienti locali del plesso di Aquino.

Il 12 dicembre con l’evento C’è POSTA PER VOI, momento saliente di un progetto continuità molto più ampio e corposo, gli alunni della scuola primaria hanno consegnato un gigantesco invito ai piccoli della scuola dell’Infanzia che frequenteranno la prima il prossimo anno scolastico.

Il 13 dicembre alla scuola dell’infanzia Badiella si è svolto l “Arancina Day”, per conservare le meravigliose tradizioni culinarie della nostra terra.

Lo stesso giorno, gli alunni della scuola primaria hanno effettuato un’uscita sul territorio con tappa alla biblioteca del Fondo antico, visita ai presepi di Monreale e momento conviviale con l’arancina in piazza.

Il 14 dicembre alcune sezioni di scuola dell’infanzia, grazie alla collaborazione delle famiglie, si sono recate a Borgo Parrini, per visitare il villaggio di Babbo Natale.

Nel pomeriggio le docenti hanno accolto i genitori al plesso Sacro Cuore Badiella, per illustrare l’offerta formativa della scuola dell’infanzia, si è svolto un lavoratorio manipolativo per i piccoli e futuri alunni della scuola dell'infanzia Sacro Cuore/Badiella.

Il 15 dicembre alunni dell’infanzia e della primaria hanno vissuto l’entusiasmante esperienza del cinema, con la visione del film “ Mavka e la foresta incantata” presso UCI cinema di Palermo.

Il 18 dicembre gli alunni della VC Primaria e i bambini della scuola dell’infanzia Badiella si recheranno alla casa di riposo “Benendetto Balsamo”, per una mattinata in compagnia delle anziane ospiti, donando un momento di allegria e spensieratezza con canti di Natale per le nonnine e consegna di doni realizzati dagli alunni e dalle maestre.

Il 19 dicembre i plessi di scuola primaria aprono le porte per far conoscere l’offerta formativa, mentre il 20 dicembre è giorno di Open day per la scuola secondaria.

Nelle giornate dal 18 al 22 dicembre i genitori potranno assistere a canti e recite di Natale in tutti i plessi di scuola dell’Infanzia e primaria. La festa di Natale alla scuola primaria “Agnese Piraino Leto Borsellino “si svolgerà nella serenità e nelle emozioni che il periodo natalizio regala. Dal 18 fino al 21 dicembre, tutte le classi hanno organizzato delle esibizioni: recite e canti ad allietare alcune ore degli ultimi giorni di scuola prima delle vacanze. Le classi quinte svolgeranno una recita emozionante con tema natalizio in lingua straniera e con canzoni mimate, una lettura divertente del Natale scaturita da un equivoco, durante la quale i canti del passato si intrecciano ad altri più attuali e ritmati, più coinvolgenti per i ragazzi; le classi quarte e terze rappresenteranno degli spettacoli classici sul Natale e, infine, i piccoli delle classi prime e seconde si esibiranno in canti e poesie. Le recite offrono agli studenti l’opportunità di esplorare la propria creatività e sviluppare abilità di comunicazione e performance. Attraverso la recitazione di testi e canti, gli alunni migliorano le competenze linguistiche e sociali, rafforzano la fiducia in se stessi e la consapevolezza delle proprie capacità.

Il 20 dicembre, anche quest’ anno, nella splendida cornice della Chiesa del Sacro Cuore, si svolgerà il concerto di Natale degli alunni della Scuola Secondaria della sede, mentre i ragazzi di Aquino concluderanno la settimana con canti natalizi il 22 dicembre.

“La dirigente scolastica Irene Bornelli – prosegue la nota della scuola – ha accolto con entusiasmo la richiesta del Consiglio d’Istituto di riaprire le porte della scuola alle famiglie, per condividere questi momenti aggregativi, seppur differenziando giorni e ore delle varie rappresentazioni ed evitare momenti di confusione e sovraffollamento. La scuola si compone di sette plessi e, certamente, non è stato facile organizzare così tante manifestazioni, ma, grazie all’incessante lavoro delle responsabili di plesso, delle funzioni strumentali e dei referenti, coordinati dai due collaboratori Liliana La Rocca e Giovanni Ignoffo, possiamo dirci pienamente soddisfatti di quanto realizzato in questo mese”.