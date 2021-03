Troppo freddo nelle aule del Carmine, protestano gli studenti della scuola serale

Sono 54 e studiano in 6 aule gelide. Oggi hanno fatto sentire la loro voce

MONREALE, 24 marzo – Troppo freddo nelle aule che ospitano gli studenti della scuola serale, impossibile seguire le lezioni. Per questo motivo oggi i 54 alunni hanno fatto scattare la loro protesta, manifestando davanti l’ingresso della scuola.

I locali in questione sono quelli attigui alla chiesa del Carmine, nel quartiere omonimo, dove gli studenti della scuola serale, quella Cpia “Palermo 2”, sono ospitati nelle 6 aule del plesso. In realtà lo sono dal 19 novembre scorso. Prima, infatti, frequentavano nei locali della scuola “Antonio Veneziano”, ma poi sono stati dirottati al Carmine, a causa del Covid, in pratica per evitare commistioni bambini-adulti in questo difficile periodo di pandemia.

Succede, però, che l’improvviso abbassamento delle temperature, che ha caratterizzato le giornate di quest’ultimo periodo, ha reso i locali un autentico freezer, tanto che gli studenti sono stati costretti a seguire le lezioni muniti di giubotti, berretti, coperte e sciarpe per difendersi dalla rigidità del clima. Impossibile tra l’altro accendere la stufa che gli stessi studenti hanno portato da casa, dal momento che il contatore non regge il carico elettrico necessario per consentirne il funzionamento. Ecco perché oggi gli studenti hanno manifestato la loro protesta.

“Vogliamo recuperare gli anni perduti – afferma uno di loro – ma c’è troppo freddo per seguire le lezioni e spesso in bagno non c’è nemmeno l’acqua. Così viene messa a rischio la nostra salute”.