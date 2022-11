Volley donne: Serie D. Seconda vittoria in campionato per la Asd New Gica Monreale

Le ragazze di coach Vicari piegano lo Sciacca per 3-0

CASTELVETRANO, 13 novembre – Continua la serie positiva della Asd New Gica Monreale, che vince la seconda partita del campionato di serie D (Girone A), infliggendo un perentorio 3-0 al Volley Sciacca e guida la classifica. La gara si è giocata a Castelvetrano nella tensostruttura “Unità d’Italia" e si conclusa con questi parziali: 12/25, 9/25, 14/25.

Non tragga in inganno il punteggio dai parziali bassi perché la gara è stata tirata per diversi tratti e c’è voluta tutta la concentrazione , la determinazione ,la voglia di vincere e l’espressione delle proprie capacità tecniche per avere ragione dello Sciacca.

Il risultato di una gara, infatti, molto spesso dipende anche da chi commette meno errori e la Gica guidata magistralmente dal coach Armando Vicari , non ha sbagliato niente, utilizzando al massimo la giusta tensione e la giusta concentrazione: le battute, il muro, la difesa e la sapiente distribuzione delle alzate hanno permesso di agguantare la vittoria.

Il presidente, Carlo Giannetto, che nonostante una temporanea menomazione visiva, caparbiamente ha voluto assistere alla gara, dice: “Splendide le mie atlete che compongono questo organico e che non tirandosi mai indietro di fronte ai duri allenamenti di mister Vicari, stanno acquisendo forma, mentalità, applicazioni di parametri tecnici e tattici che io noto partita dopo partita. Un plauso particolare va ai collaboratori che assecondano il mister durante gli allenamenti: Giuseppe Giambrone e Gianluca La Corte che assecondano le direttive del coach Vicari. Mi auguro che questa atmosfera positiva si protragga ancora per molto tempo e se sarà cosi, non ci poniamo limiti al proseguo del campionato.

Archiviata questa gara si pensa a preparare l’altra contro la “As Volley Licata” che si disputerà presso la palestra della scuola Margherita di Navarra di Pioppo. Sappiamo che e’ una squadra nelle cui fila giocano eccellenti giocatrici ed è sempre stata ai vertici delle categorie in cui ha militato negli anni”.

Frattanto la formazione maschile dell’Under 15 perde al tie break nell'impianto intitolato a "Valentino Renda" contro la Sp Hobby Volley e conquista il primo punto in classifica.