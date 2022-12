Volley donne: alla New Gica uno spettacolare derby con la Primula

La stracittadina si conclude al tie-break dopo un match esaltante

MONREALE, 12 dicembre – E' stato derby vero: tirato, combattuto, avvincente. Alla fine, dopo un match al cardiopalma, che ha regalato emozioni a iosa al numeroso pubblico presente, l'ha spuntata la New Gica nella gara valevole per la sesta giornata del campionato di Serie D (Girone A).

3-2 il punteggio finale di un match concluso al tie-break, ma senza alcun dubbio, l'onore delle armi va tributato alla Primula, che ha combattuto punto su spunto, contribuendo a rendere esaltante la sfida della palestra Veneziano.

A prevalere, probabilmente, è stata la maggiore esperienza della squadra allenata da coach Armando Vicari, che prosegue la sua corsa nelle zone alte della classifica. Soddisfazione, però, per il team di Alfondo Gurrieri, partito con altri obiettivi in campionato, che ha dato molto filo da torcere alla compagine concittadina.

La partita ha visto la partenza positiva della Primula, che si è aggiudicata il primo set col punteggio di 25-21. Pronta reazione delle Gica, che nella seconda frazione ha impattato chiudendo sul 25-11. Primuline ancora avanti nel terzo periodo, che hanno messo in tasca col punteggio di 25-19. Identico punteggio nella quarta frazione, appannaggio della Gica. Conclusione, quindi, alla roulette del tie-break, che le ragazze di Vicari hanno portato a casa senza eccessivi problemi per 15-3.

Due punti, quindi per la gialloblu del presidente Carlo Giannetto, uno, invece, per le primuline di Crsitina Russo. “È stato un risultato inatteso – ha affermato quest'ultima a fine match – Gli obiettivi delle due società sono diversi: la Primula sta puntando su una squadra giovane, sulle categorie under e su obiettivi a lungo termine. La Gica, invece, ha composto una squadra matura che possa vincere il campionato. Ma la partita di oggi ci ha mostrato gli ampi margini di miglioramento che hanno le nostre ragazze e per questo non possiamo che essere ampiamente soddisfatti”. Le due squadre, infine, hanno concluso la serata con un brindisi natalizio.